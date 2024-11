Ilary Blasi: Un Nuovo Inizio Dopo il Divorzio da Totti

Secondo recenti rumors, Ilary Blasi potrebbe presto lasciare la sua villa all’Eur, dove ha vissuto con Francesco Totti, per iniziare una nuova vita insieme al suo compagno Bastian Muller. La loro relazione, durata oltre due anni e spesso caratterizzata da spostamenti tra Roma e Francoforte, sembra essere arrivata a un punto di svolta, con la coppia pronta a convivere.

Articoli da Diva e Donna indicano che la presenza di Bastian nella vita di Ilary è diventata sempre più costante, e ora vorrebbero trovare una nuova casa insieme. La villa attuale, condivisa con Totti e che sarà oggetto del divorzio, non sarà considerata per il loro futuro insieme. Ilary si sta preparando a lasciare definitivamente questo luogo, forse anche per motivi pratici, dato che la villa comporta spese elevate. Si è recentemente parlato, infatti, di una richiesta di un assegno di mantenimento da parte di Ilary per far fronte alle ingenti spese legate alla villa, un immobile bellissimo ma economicamente gravoso da mantenere, e che ricorda molto la sua vita passata con l’ex marito.

Contemporaneamente, il divorzio tra Ilary e Francesco Totti è ancora in corso, con numerosi conflitti legali e mancanza di accordi definitivi sui dettagli della separazione. Anche se inizialmente sembrava che la conclusione del divorzio fosse imminente, recenti sviluppi hanno allungato le tempistiche. Tra denunce e scontri, la situazione assomiglia sempre di più a una vera e propria guerra legale, rendendo la fine di questa storia molto lontana.

Pertanto, il possibile trasferimento di Ilary nella nuova casa con Bastian potrebbe rappresentare un tentativo di voltare pagina e ricominciare, distaccandosi dai ricordi e dalle difficoltà del suo passato. Questo passo, sebbene significativo, è anche indissolubilmente legato alla sua attuale situazione legale e alle complicazioni che ne derivano. La scelta di cercare un nuovo luogo da condividere con Bastian potrebbe riflettere un desiderio di stabilità e di un nuovo inizio, che sembra sempre più necessario per entrambi.