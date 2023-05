Ilary Blasi, un fan si tatua la sua firma sul braccio: la reazione della conduttrice

Dopo il tatuaggio della capo ultrà dei Donnalisi dedicato ad Antonella Fiordelisi, adesso un fan di Ilary Blasi si è tatuato la firma della conduttrice de L’Isola dei Famosi su un braccio. Il ragazzo ha pubblicato la foto su Instagram ed ha taggato la presentatrice: “L’ho detto e l’ho fatto“. Ilary ha ripubblicato lo scatto aggiungendo un commento: “Sei pazzo!“.

Davide è davvero un fan sfegatato della Blasi e sul suo profilo Instagram ha anche un selfie fatto insieme a lei: “Quell’attimo in cui gli occhi sostituiscono le labbra ed esprimono ciò che non riesci a pronunciare“.

“Io domo i naufraghi? Ma no. Molti mi vedono come se fossi cattiva con loro, ma non lo sono per nulla. Sì sono un po’ pungente. Dipende da quello che uno dice, io poi ho delle reazioni. Questo cast nuovo mi piace tanto. Ognuno ha il suo sapore, ci sono tante personalità. – ha continuato la conduttrice a Verissimo – Prima della partenza erano tutti carini e allegri. Rispetto agli altri anni non vedevano l’ora tutti di partire. In passato molti avevano dubbi o paure. In vece quest’anno c’era un clima diverso.

Le mie gaffe? Poi le prendo a ridere e mi vengono le lacrime. Il fatto è che io sono tanto distratta e poi mi viene sonno presto. In studio sono molto a mio agio e questo forse è un difetto. I gossip sulle tensioni con Alvin? Non so perché era uscita questa diceria. Sì ho visto l’articolo e mi sono stufata e così ho dato a tutti il numero di lui. Poi però Alvin si è incavolato davvero con me perché ho dato il suo numero. Lo chiamavano tutti di continuo mentre lui era ad una mostra”.