Ilary Blasi questa sera tornerà al Grande Fratello Vip in qualità di ospite d’onore.

La conduttrice tornerà in quello che è stato per tre anni anche il suo studio televisivo, avendo condotto le prime tre edizioni del reality. Dallo scolapasta all’armadio di Cecilia ed Ignazio fino al ma tu sai cosa mi hai fatto tredici anni fa, caciottaro? Ilary Blasi in tre edizioni ci ha regalato numerose gioie e svariati momenti di spensieratezza.

Quella della Blasi sarà ovviamente una pura ospitata a titolo promozionale, dato che da lunedì prossimo tornerà in onda la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi non sarà da sola: fra gli ospiti anche Barbara d’Urso

La sua, ovviamente, non sarà l’unica ospitata promozionale della serata. In collegamento da Roma dallo studio de La Pupa e il Secchione Show si collegherà anche Barbara d’Urso per annunciare il ritorno dello show di Italia 1. Un collegamento che ufficializzerà anche la presenza di Soleil Sorge nel cast fisso in qualità di giudice.

Fra i momenti clou della serata c’è anche l’esibizione canora delle sorelle Selassié che canteranno un di Selena Gomez. Perché nel bene e nel male, Clarissa, Jessica e soprattutto Lulù sono state le star dello show. Semi-cit di Cardi B.

Avete capito? Non una ma TRE buste choc questa sera al #GFVIP! 🤩 A domani con #Pomeriggio5 💙 pic.twitter.com/SByMErLjom — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 14, 2022