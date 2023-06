Ilary Blasi svela se il prossimo anno tornerà a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi sta volgendo al termine (la semifinale è stata posticipata a causa della morte di Silvio Berlusconi) e Ilary Blasi si appresta a incoronare il suo terzo vincitore dopo Awed e Nicolas Vaporidis.

Fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni ha così ripercorso queste edizioni:

“L’Isola dei Famosi era una cosa molto diversa da ciò che facevo prima. Ora invece mi appartiene di più e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia. Ho notato che rispetto al primo anno c’è una differenza: adesso mi ricordo chi ha votato chi, anche se a volte mi perdo e faccio i miei strafalcioni, eh, ma fa parte della vita! Partecipo allo show quasi come fossi uno spettatore. Significa che mi sento a casa”.

Le sue dimenticanze erano dovute al fatto che il programma “avesse molte regole”. “Quando presenti un programma del genere sei talmente piena di cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco. Non è come stare sul divano a guardare la tv“.

Ilary Blasi su Enrico Papi e Vladimir Luxuria: “Lui mina vagante, lei sempre sul pezzo”

“A me diverte che ognuno abbia il proprio carattere. […] Enrico Papi viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fa fatica a trattenersi, ma lo fa in modo divertente. Fossero quelli gli imprevisti! Enrico è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti, Vladimir Luxuria è sempre sul pezzo in modo incredibile, ha la battuta arguta. Tiene le fila di tutto, conosce le dinamiche della storia”.

L’Isola dei Famosi tornerà nel 2024?

A domanda diretta se pensa già a una quarta edizione de L’Isola dei Famosi da lei condotta, Ilary Blasi ha commentato: “Non ci penso, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti“.

Il futuro della Blasi a L’Isola dei Famosi è stato commentato anche da Dagospia: “Qualche dubbio aleggia anche su Ilary Blasi, che però può vantare il supporto e la lunga amicizia con “Pier-Silvia” Toffanin. Le due, un tempo colleghe letterine a Passaparola, sono anche nella stessa scuderia, la Notoria di Graziella Lopedota”.