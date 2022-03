Se la data di inizio de L’Isola dei Famosi è cosa nota (lunedì 21 marzo), quella di fine non è stata ancora decisa. A prendere una decisione finale sarà la rete dopo che avrà avuto modo di valutare l’andamento degli ascolti. L’unica certezza è che, come dichiarato da Ilary Blasi a Tv Sorrisi & Canzoni, non andrà oltre la prima settimana di giugno.

“Cosa farò dopo L’Isola dei Famosi? Non lo so. [Il reality, ndr] dovrebbe finire al massimo la prima settimana di giugno, di mezzo c’è l’estate.. e poi chissà”.

La conduttrice, ormai rodata a fare le prime serate fino a tarda notte, ha poi parlato del suo menù.

“Mangio prima della puntata, ma non tantissimo: riso e pollo. Infatti dopo ho una fame bestia! Quando torno in albergo, verso le due di notte, mi faccio una camomilla con le fette biscottate e va meglio. Mi addormento verso le tre del mattino, poi il giorno dopo torno di nuovo a Roma in treno o in aereo. Faccio la pendolare”.

Ilary Blasi dovrà far a meno di Alvin?

Menu a parte, Ilary Blasi ha già una gatta da pelare. Come scritto ieri Alvin è stato trovato positivo al tampone per il Covid e non è potuto partire per l’Honduras. Se non si negativizzerà in tempo sarà costretta a fare a meno di lui ed usare Vladimir Luxuria come sostituta. Vladimir ha già ricoperto quel ruolo ed è una professionista, ma partendo – in caso – all’ultimo, non riuscirebbe a fare le dovute prove ed il rischio di prima puntata un po’ all’arrembaggio è dietro l’angolo.

