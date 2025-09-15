Ilary Blasi svela la sua camera da letto da sogno a Roma

Reduce da una stagione non particolarmente brillante con il programma “The Couple – Una vittoria per due”, Ilary Blasi ha trascorso un’estate all’insegna del relax, godendosi momenti al mare con i figli e il compagno Bastian. Sebbene negli ultimi anni la conduttrice romana sia apparsa meno su Mediaset, la sua carriera continua a crescere, anche grazie ai progetti su Netflix, e non si escludono nuove sorprese per la stagione televisiva.

Nel frattempo, Ilary si rifugia nella sua splendida villa di Roma, la stessa abitata con Francesco Totti prima della separazione. Tra i dettagli della casa, la camera da letto sta attirando l’attenzione dei fan grazie al suo design elegante e originale. mentre si trovano foto e video sui suoi profili social, mostrando questo spazio che in passato era meno visibile durante il matrimonio.

La camera presenta pareti color scuro, dal grigio all’argento, adornate con un quadro in bianco e nero e un busto di marmo bianco. Al centro, spicca un letto circolare grigio scuro, decorato con elementi verticali, che risulta sia elegante che originale. Questo modello pare essere firmato De Sede, lo stesso marchio scelto da Chiara Ferragni per il suo divano.

Sebbene il sito ufficiale non presenti letti specifici, il modello di Ilary potrebbe essere unico, realizzato appositamente per lei. Per chi desiderasse replicare questo stile, sono disponibili sul web vari modelli di letti circolari, con prezzi che variano tra i 700 e i 1400 euro, a seconda del brand e del design.