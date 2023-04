Ilary Blasi svela il regolamento de L’Isola dei Famosi: “Naufraghi divisi in 3 tribù, ecco come”

Sono passati oltre vent’anni dalle tribù Kuna e Tolote di Survivor, ma quest’anno con L’Isola dei Famosi sono pronte a tornare. A parlare è stata proprio Ilary Blasi fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni.

“Il cast mi piace molto. Ogni giorno incontro qualcuno di loro. Dal vivo oppure online su Zoom, ed è bello perché hanno tutti sapori differenti. Mi piace che ci siano caratteri forti e diversi. I “normotipo” non li ho mai amati, ma sulla carta non sembra ce ne siano. Se c’è da redarguire qualcuno lo faccio a prescindere da età e popolarità, ma quest’anno mi sento buona. Non ho aspettative su nessuno, voglio che mi stupiscano”.

Ilary Blasi: “A L’Isola dei Famosi naufraghi divisi in tre Tribù”

Nel corso della prima puntata Ilary Blasi dividerà i naufraghi in tre squadre, più precisamente tre Tribù, che andranno a vivere in tre zone diverse della playa. La divisione avverrà per genere: uomini da una parte, donne dall’altra, coppie altrove.

“Ci saranno tre Tribù composte una da soli uomini. L’altra da tutte donne e la terza dalle coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras”.

In una quindi dovrebbero vivere il conduttore Marco Predolin, l’attore Christopher Leoni e l’ex rugbista Andrea Lo Cicero. In un’altra la reginetta di bellezza Claudia Motta, la modella Helena Prestes, le attrici Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Fiore Argento e Cristina Scuccia. Nell’ultima, invece, i fidanzati Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, i colleghi Marco Mazzoli e Paolo Noise ed i cantanti Alessandra Drusian e Fabio Ricci, alias i Jalisse.

Fuori dal cast a causa della mannaia di Pier Silvio Berlusconi (per ora?) l’influencer Gian Maria Sainato, il prezzemolino Gianmarco Onestini, l’avvocato Luca Di Carlo e le gemelle ex troniste di Uomini e Donne, Elga e Serena Enardu.