Ilary Blasi – intervistata dal settimanale Tv Sorrisi & Canzoni – ha svelato il meccanismo di Star In The Star spoilerando anche un po’ di maschere che, come ne Il Cantante Mascherato, saranno sempre le stesse per ogni concorrente

In totale i vip in gara saranno 10 e fra le varie maschere ci sono Michael Jackson, Claudio Baglioni, Mina, Zucchero e Lady Gaga. Le altre cinque al momento restano top secret.

“Star In The Star è un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altre star italiane o internazionali tra cui Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non solo dovranno imitarli, ma saranno camuffati come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera. Non lo saprò neppure io! All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantane assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce cercando di imitarlo. Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà chi dimostrerà di essere il più bravo”.

Una manche in playback (che strizza l’occhio a Lip Sync Battle), una manche in cui imitano il cantante (leggasi Tale e Quale Show) con tanto di mistero su chi si cela dietro la maschera (ed è subito Il Cantante Mascherato). Insomma, Star In The Star sulla carta non ha niente di innovativo, ma magari si rivela essere uno show piacevole e divertente.

Ilary Blasi: “Star In The Star nello stesso studio de L’Isola dei Famosi”

“Lo studio sarà sempre lo stesso di “L’Isola dei Famosi” a Cologno Monzese (Milano). Siamo affezionati a quel… “tugurio”, ma tanto quando sei lì dentro uno studio vale l’altro, anche se sarà molto diverso. Al centro, sul pavimento, campeggia una grande stella e poi ci sono le tre poltrone dei giudici che danno le spalle al pubblico, mentre io avrò entrambi di fronte”.

I tre giudici di Star In The Star sono Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella. “Voteranno le esibizioni da un punto di vista canoro ma anche a livello di show e bravura nell’imitazione“, ha chiuso Ilary Blasi.