La mia impressione è che Ilary Blasi conduca l’attuale edizione de L’Isola dei Famosi un po’ come se ci stesse facendo un favore ed è palese come già intorno alle 23:00 pensi più al pigiama che dovrà indossare poco dopo piuttosto che alle dinamiche del gioco, che spesso spegne onde evitare di tirarla per le lunghe.

Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni la conduttrice ha fatto il punto della situazione ed ha svelato cosa fa appena termina la puntata. Si confronta con gli autori per capire se è andata bene o male? Si intrattiene con i naufraghi in studio? No. Si mette la tuta e si toglie i tacchi: “Immediatamente, a fine puntata, mi libero dei tacchi e mi infilo la mia tuta con cui vivo in casa ogni giorno. E opto per un comodo paio di scarpe da ginnastica. Mi sciolgo i capelli se sono racconti e via, vado diretta in albergo”.

Quando il giornalista le chiede un’anticipazione della puntata finale del reality, Ilary Blasi confessa: “Non so ancora che indosserò, sono indecisa tra due abiti. Certamente ci sarà un effetto da ‘tappeto rosso’, elegante e con dettagli sensuali. Avrò orecchini importanti, spalline e tacchi molto alti! Una volta che ho deciso cosa mettere, poi mi concentro su quello che devo dire e non penso più al look”.

Infine Ilary Blasi svela una cosa che riesce a fare durante la diretta cercando di non farsene accorgere dal pubblico a casa: sedersi. “In diretta però trovo sempre dei modi per stare un po’ seduta, anche se da casa non si vede molto: durante le prove condotte da Massimiliano Rosolino o durante le nomination faccio entrare uno sgabello e mi ci appoggio”.

Almeno è sincera, dai..

L’Isola dei Famosi 15 | Ascolti

1^ puntata: 3.602.000 telespettatori, 21,68% di share

2^ puntata: 3.047.000 telespettatori, 17,88% di share

3^ puntata: 3.427.000 telespettatori, 19,8% di share

4^ puntata: 3.370.000 telespettatori, 19,28% di share

5^ puntata: 3.394.000 telespettatori, 18,8% di share

6^ puntata: 3.176.000 telespettatori, 18,1% di share

7^ puntata: 3.110.000 telespettatori, 17,10% di share

8^ puntata: 3.440.000 telespettatori, 19,94% di share

9^ puntata: 2.942.000 telespettatori, 17,1% di share

10^ puntata: 3.001.000 telespettatori, 17,54% di share

11^ puntata: 2.838.000 telespettatori, 16,91% di share

12^ puntata: 2.877.000 telespettatori, 17,4% di share

13^ puntata: 2.871.000 telespettatori, 16,47% di share

14^ puntata: 2.885.000 telespettatori, 17,43% di share

15^ puntata: 2.858.000 telespettatori, 16,85% di share

16^ puntata: 3.101.000 telespettatori, 19,05% di share

17^ puntata: 2.796.000 telespettatori, 16,72% di share

18^ puntata: 2.994.000 telespettatori, 18,7% di share

19^ puntata: 2.520.000 telespettatori, 15,73% di share

20^ puntata: 2.982.000 telespettatori, 18,23% di share

21^ puntata: 2.926.000 spettatori pari al 19.2% di share