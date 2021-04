Ilary Blasi questa settimana è stata intervistata Silvia Fumarola per la Repubblica dove ha avuto l’opportunità di fare un bilancio su questa edizione de L’Isola dei Famosi, entrata ora nella sua terza settimana di gioco.

“L’Isola dei Famosi? Mi diverto molto, a me il reality piace, c’è un po’ di tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti. Posso essere me stessa e mi sento a mio agio. […] là non c’è niente di normale, però siamo tutti un po’ strani se ci pensa. Drusilla ha un modo tutto suo di pensare, mi sto abituando. Adesso tutta Italia vuole vedere il teschio del gatto. Io sono spettatrice prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una merda, certe cose delle squadre Burinos-Rafinados mi fanno ridere”.