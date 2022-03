Ilary Blasi questa settimana è stata intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni per la consueta promozione de L’Isola dei Famosi, che tornerà su Canale 5 da lunedì 21 marzo.

La conduttrice si è lasciata andare a qualche anticipazione, svelando che le coppie in gara concorrono come concorrente unico e che – qualora venissero eliminati – uscirebbero entrambi. “Le coppie giocano come unico concorrente, finché restano insieme l’eliminazione varrebbe per entrambi. Dovranno dividersi tutto“. Anche i concorrenti singoli, però, dovranno accoppiarsi una volta arrivati in Honduras. Insomma, tutti in un primo momento giocheranno in due “ma non è detto che in un secondo tempo non vengano scoppiati“.

“Le coppie sono dette pezzi di cuore perché ogni concorrente parte con una persona cara: un amico, un parente, il fidanzato. In questa fase cerchiamo di non far incontrare i due gruppi, anche per creare l’effetto sorpresa. Scopriranno solo una volta arrivati in Honduras chi c’è nell’altro schieramento. Tutti i concorrenti sono addestrati da soli. So che hanno visto dei tutorial per imparare ad accendere il fuoco e pescare. E c’è chi è andato in Sardegna per imparare dai pescatori a usare la lenza”.

L’Isola dei Famosi: i due promo tv, il cast completo e gli opinionisti https://t.co/I3Rz5nm6if #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 9, 2022

A domanda diretta ‘quale naufrago ti incuriosisce di più’, Ilary Blasi non si è tirata indietro ed ha fatto nomi e cognomi dei suoi preferiti, almeno sulla carta. Loro sarebbero: Ilona Staller, i fratelli Tavassi, i Cugini di Campagna e Floriana Secondi.

“Più di uno. Sicuramente Ilona Staller. Ha fatto altri reality ma non in Italia. Vediamo che atteggiamento avrà. Sono molto simpatici Guendalina e il fratello: hanno una bella energia. Poi rivedremo Floriana: dopo il Grande Fratello, che ha vinto, non ha più fatto reality. Mi incuriosiscono anche I Cugini di Campagna”.

Sulla Secondi, però, ha fatto una gaffe. Dopo il Grande Fratello, la gieffina ha partecipato anche alla prima edizione de La Fattoria condotta da Daria Bignardi, arrivando ad un passo dalla finale.