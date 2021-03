Ilary Blasi questa settimana ha conquistato la copertina di Grazia e proprio durante la lunga intervista in diretta su Instagram (“è la prima che fo ahò nun so capace“) ha svelato un po’ di news sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che tornerà in onda da lunedì 15 marzo.

“Dopo Alessia Marcuzzi arrivo io, se darò un’impronta particolare alla mia Isola dei Famosi? Non lo so, non ho una tecnica, vado di istinto e di pancia, i reality sono fatti di improvvisazione, non sai mai cosa può succedere da lì ad un minuto. Non ci si può preparare più di tanto, anche se dietro c’è un’idea autoriale. Nel promo abbiamo simulato quello che poi loro andranno a fare, mi son molto divertita”.

Ilary Blasi ha poi ovviamente sottolineato come “Ci saranno tutte le misure di sicurezza per il Covid, i naufraghi sono stati in quarantena e sono stati tamponati” e che anche in studio a Milano ci sarà pochissimo pubblico.

“Ci sarà pochissimo pubblico con tutte le misure di sicurezza, ritorno in video dopo un anno e mezzo ed anche per me è una sorpresa perché è il mio primo programma durante la pandemia, non so se senza pubblico sarà peggio o meglio. Forse può essere meglio perché magari sembra che siamo a casa e non hai quell’ansia da prestazione”.

E su Elettra Lamborghini (che ha il Covid e quindi non può partecipare al programma, almeno per il momento), la conduttrice ha commentato:

“Come ho fatto a convincere Elettra a partecipare? E’ stato semplice, è un’appassionata dell’Isola, è molto carica a fare questa esperienza”.

L’appuntamento con L’Isola è per lunedì 15 marzo con Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino.

Ilary Blasi su Grazia, le foto