Ilary Blasi su Cristiano Iovino: “Mi fece rivelazioni passate su Francesco Totti”

Ilary Blasi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha fatto promozione al suo libro che uscirà nei prossimi giorni.

“Si intitola ‘che stupida’ perché non me ne ero resa conto, quando ho scoperto tutto mi sono proprio detta ‘che stupida’. Scriverlo è stata un’esperienza catartica, una seduta in psicoterapia. Ora provo nostalgia, malinconia, tristezza, ma anche gratitudine perché alla fine della fiera è stato un bel matrimonio, sono stati più i momenti belli che i momenti brutti. Se rifarei tutto? Sì. Ho sicuramente sbagliato qualcosa, ma non ho rimpianti. […] Oggi provo delusione, ma non rabbia. Guardo avanti, non mi va più di guardare indietro. Ormai quella vita lì è finita, è come se fosse nata una nuova Ilary”.

La conduttrice ha poi aggiunto di credere ancora nell’amore e nel matrimonio.

“Ho passato dei mesi brancolando nel buio, non capivo cosa stesse succedendo. La mia non è una storia speciale, quel che è successo a me è successo a tante donne e succederà a tante donne. Non ho una storia speciale alle spalle, siamo solo due persone famose e per questo esposte. La differenza sta solo lì. Sono d’accordo che i panni sporchi si lavano in casa, ma il primo a stenderli all’aperto è stato Francesco con quell’intervista al Corriere”.

Ilary Blasi su Cristiano Iovino: “Mi ha fatto rivelazioni su Francesco Totti”

Sulle parole di Iovino, Ilary ha aggiunto:

“Con Francesco c’è una causa in corso e purtroppo non è bella. Detto questo – e mi viene da ridere – ma per me le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata solo adesso perché a dicembre Cristiano è stato citato da Francesco come teste. Ma Cristiano lo ringrazierò sempre perché a settembre del 2022 venne alla festa della mia agente e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente”.

Nella causa di divorzio fra Blasi e Totti c’è anche Iovino chiamato a testimoniare in favore di Francesco? Questo sì che è un colpo di scena.