Ilary Blasi quest’anno sembrerebbe essersi ispirata all’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi per L’Isola dei Famosi.

Quello che sembrava infatti un semplice caso (sto parlando dell’arruolamento nel cast di Carmen Di Pietro ed Ilona Staller accompagnate dai rispettivi figli) potrebbe diventare obbligo. Non ovviamente partecipare col proprio figlio (!) ma accoppiati a qualcuno. Che sia un amico, un conoscente o un estraneo voluto dalla produzione. Insomma, quest’anno a L’Isola dei Famosi si concorre in coppia!

Il primo sito a parlare di “coppie” per la nuova edizione del reality di Ilary Blasi è stato TvBlog in tempi non sospetti e recentemente su Instagram – a domanda diretta “ma a L’Isola dei Famosi tutti in coppia tipo Pechino Express o solo alcuni?” – ha confermato: “Pare che siano tutti accoppiati“.

Ilary Blasi si ispira all’ultimo Grande Fratello di Alessia Marcuzzi per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi

Ovviamente, se si pensa ad un reality in cui si concorre in coppia il primo che salta alla mente è proprio Pechino Express che da sempre ha fondato la corsa sul gioco di squadra. Ma se a Pechino si partecipa in coppia, si viene eliminati in coppia e si vince in coppia, a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi potrebbe non essere così. Per questo ho citato l’ultima edizione del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi.

Qualcuno di voi probabilmente non l’ha vista (o non la ricorda), ma quell’edizione – andata in onda nel 2015 – ha visto i gieffini giocare in due.

Il regolamento prevedeva che i concorrenti avevano l’opportunità di fare le nomination singolarmente e quando una coppia veniva nominata al televoto ci andava solo uno dei due, designato dalla coppia stessa. Quando un concorrente veniva eliminato, il compagno restava in gioco e continuava da solo. A vincere fu Federica Lepanto, mentre il suo partner arrivò quarto.

Ilary, che l’anno scorso non ce la faceva a sopportare un concorrente alla volta, la immagino quest’anno…