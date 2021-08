Ilary Blasi quest’anno oltre L’Isola dei Famosi condurrà su Canale 5 anche il nuovo programma Star in the Star dove vip (o sedicenti tali) interpreteranno un personaggio noto celandosi dietro una maschera. Un Tale e Quale Show con maschere al posto di trucchi ed un mistero da risolvere in pieno stile Il Cantante Mascherato.

Canale 5 pronto a debuttare con un programma che è un ibrido fra Tale e Quale Show ed Il Cantante Mascherato https://t.co/UzUtM0cexY — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 12, 2021

La somiglianza fra Il Cantante Mascherato, Tale e Quale Show e Star in the Star è stata poi avvalorata dal claim di quest’ultimo che dice proprio “Chi c’è dietro la maschera?“, come recita Milly Carlucci nel suo show di Rai Uno. Ed è subito scattata la polemica.

Pero sinceramente Mediaset non sta copiando proprio la Rai. StarInTHeStar già esiste in un altro paese e Mediaset ha solo acquistato un programma di un altro paese punto è inutile che dite è la brutta coppia ecc . perché Mediaset non va mica a cacare A IL CM E TQS #StarInTheStar https://t.co/KpCtx0dVnu — Faaalsaah (@MiScoccioTroppo) August 23, 2021

Nel dubbio il promo è carinissimo, vedere per credere.

Star in the Star, Ilary Blasi sarà la conduttrice

Il nome di Ilary Blasi tuttavia non sembrerebbe essere stato il primo della lista, ma neanche il secondo. “Pare che in un primo momento” – ha scritto TvBlog – “La conduzione di questa prima edizione di Star in the Star sia stata offerta a Lorella Cuccarini, ma la già più amata dagli italiani pare abbia declinato la proposta e prima ancora di Lorella il programma era stato offerto a Paolo Bonolis che pure ha declinato“.

I motivi che hanno spinto Lorella Cuccarini e Paolo Bonolis a rifiutare questo programma non li sappiamo, ma pare che in Germania non sia andato granché bene a livello di ascolti.