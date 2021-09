Ilary Blasi questa settimana, in occasione del debutto di Star in the Star, ha rilasciato una lunga intervista a Francesco Canino per Panorama dove ha finalmente rotto il silenzio in merito alla polemica sul suo nuovo programma.

“Non conosco l’identità dei concorrenti, per come sono fatta, come minimo avrei già spoilerato i nomi. Li conoscono solo in pochi della produzione e non me li hanno voluti dire per evitare che mi sfuggissero. Questi poveretti praticamente vivono blindati. Non ho letto gli spoiler sul cast e comunque non c’ho capito niente: sono entrata alle prove convinta di cogliere indizi e dettagli ma alla fine mi sono lasciata trascinare delle esibizioni, che sono davvero spettacolari”.

Star in the Star simile a Tale e Quale Show ed Il Cantante Mascherato?

“Le polemiche fanno parte del gioco e la risposta più facile da dare è il solito “nel bene o nel male purché se ne parli”. La verità è che sono concentrata più sul programma che sulle polemiche. Guardo nel mio orto, non in quello altrui: quando mi hanno fatto vedere it format — nella versione tedesca — ho provato a capire quanto la mia conduzione si potesse adattare al programma, non quanto somigliasse ad altri show. La penso esattamente come Carlo Conti c’e posto per tutti. Lui è un professionista serio e un uomo intelligente. E poi diciamolo: in tv sono anni che non s’inventa niente da zero, ma il conduttore e gli autori possono comunque dare un twist imprimendo un’identità diversa a un programma”.

Ilary Blasi: “Barbara d’Urso troppo intelligente per cadere nelle trappole”

Archiviato il caso “Star in the Star” Ilary Blasi ha poi ricordato quando su Instagram, durante la pandemia, ha realizzato il format Fashion or Trashion commentando in maniera irriverente i look dei vip.

“Se qualcuno se l’è presa? Macché, non ci si filava nessuno. Era un gioco nato per noia, durante la pandemia: io sui social magari ci sto un mese, poi sparisco per due perché mi annoio, mi sembra tutto già visto e stravisto. Ci siamo divertiti a cazzeggiare un po’, tutto qui”.

Durante una puntata disse anche «Da Barbara d’Urso non possiamo salvarci, invade tutti i giorni le nostre case» e molti siti ne parlarono.

“Se si offese? Macché è troppo intelligente per cadere nelle trappole dei social e poi un minimo di ironia dai, era un gioco sui look mica un insulto. Non vorrei che dopo it body shaming passassimo al fashion shaming”.

La conduttrice ha poi rivelato che non ha intenzioni di condurre La Talpa “dopo un anno intenso mi posso anche levare dalle scatole per un po’” e che non stanno lavorando a nessun cast per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi “può succedere di tutto da qui a marzo”.