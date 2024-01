Ilary Blasi non ci sta alle parole di Cristiano Iovino e nella giornata di ieri torna a parlare di lui con una replica del tutto pungente. Il giovane imprenditore dopo lunghi mesi di silenzio ha voluto raccontare il suo punto di vista in merito alla frequentazione avuta con la famosa conduttrice.

È proprio il personal trainer a raccontare come il rapporto tra lui e la Blasi fosse andato più avanti di un semplice caffè come due conoscenti. Secondo lui infatti, tra i due ci sarebbe stata una “frequentazione intima” mentre Ilary si trovava ancora insieme a Francesco Totti.

Parole che non sono affatto piaciute alla conduttrice di Canale 5 che, raggiunta dai giornalisti de Il Messaggero ha replicato a quando affermato. Ecco la sua frase pungente e d’effetto.

Ilary Blasi replica alle dichiarazioni Cristiano Iovino: La frase al veleno della conduttrice

Cristiano nei giorni scorsi ha rotto il silenzio svelando a tutta l’Italia cosa sarebbe realmente accaduto tra lui e Ilary Blasi. È stato proprio l’imprenditore infatti, ad affermare: “Quando ci vedevamo, fine 2021 e prima di Noemi Bocchi allo stadio, lei era sposata. Ma non era una storia, piuttosto una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vederci. Non parlavamo mai di Totti”.

“Ma mi aveva fatto capire che il suo matrimonio era praticamente finito e che vivessero da separati in casa. Altrimenti avrei evitato quella situazione. Dopo il mio no a New York non ci siamo più visti come prima. Siamo rimasti in buoni rapporti” spiega Cristiano.

Alle sue parole però, nelle ultime ore arriva anche la replica diretta e pungente di Ilary Blasi. Quest’ultima, infatti, raggiunta da Il Messaggero ha così affermato come la sua verità rimanga quella affermata e spiegata all’interno di “Unica”.