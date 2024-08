Ilary Blasi, quanto chiede al mese a Totti: “Aumento perché non guadagna come prima”

Ne è passato di tempo da ‘Unica’ e ‘Che Stupida’, ma a quanto pare i rapporti tra Ilary Balsi e Francesco Totti continuano ad essere tesi. Il Messaggero e Dagospia parlano di una nuova battaglia che girerebbe intorno al mantenimento mensile che la conduttrice di Battiti Live avrebbe chiesto all’ex marito. Pare che la Blasi riceva 12.500 Euro al mese da Totti, ma che adesso chieda 18/20.000 Euro perché “non guadagna più come prima”.

“È sempre una questione di soldi. Nella battaglia legale tra Totti e la Blasi ora ci si scanna per l’assegno di mantenimento. La conduttrice tv chiede più soldi rispetto ai 12.500 euro al mese che l’ex capitano giallorosso le versa per il mantenimento dei tre figli e per la gestione della casa. Lei pretende tra i 18 e i 20 mila euro perché sostiene di non guadagnare più come prima. Il pupone contrattacca e chiede al giudice di tagliare “gli alimenti”: il primogenito Cristian ha un contratto con l’olbia calcio, “è indipendente, e non vive più nella casa coniugale”

Nemmeno l’estate ha segnato una tregua nella battaglia giudiziaria tra Francesco Totti e Ilary Blasi. – si legge su Il Messaggero – Anzi, il clima si è fatto ancora più rovente tra gli ormai ex coniugi. L’ennesima stoccata in questo duello all’ultimo colpo l’ha sferrata la conduttrice tv chiedendo al giudice del Tribunale di Roma, a cui è assegnato il fascicolo sulla loro separazione, di revisionare al rialzo l’assegno da 12.500 euro che lo storico capitano giallorosso le versa per il mantenimento dei tre figli e per la gestione della casa. Ilary invece vorrebbe tra i 18 e i 20 mila euro al mese.

Nell’istanza depositata a luglio, tramite il suo legale Alessandro Simeone, ha motivato questa richiesta sostenendo che non percepisce più gli stessi redditi di prima (non avendo presentato l’ultima edizione dell’Isola dei famosi) e che le spese per la villa all’Eur (di proprietà di Totti), tra bollette e personale domestico, sono più elevate del previsto”.