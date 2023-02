Ilary Blasi: quando torna la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e chi sono i nuovi naufraghi

Ilary Blasi fra esattamente due mesi tornerà al timone de L’Isola dei Famosi. Lo farà per la terza volta consecutiva dopo un anno di totale silenzio nonostante tutti abbiano parlato di lei a causa del divorzio da Francesco Totti.

Dalla scorsa edizione del reality, infatti, Ilary Blasi è letteralmente sparita e non è più apparsa in televisione, neanche nel salotto della sua amica Silvia Toffanin a Verissimo. Le sue ultime parole in video? “Il premio è il più brutto della storia dell’Isola dei Famosi buonanotte”. Da allora, il nulla.

“il premio è il più brutto della storia dell’isola dei famosi buonanotte” ~ ilary blasi.#isola pic.twitter.com/CVXX0W6TrP — isola out of context (@oocisola) June 27, 2022

Tornerà in tv lunedì 17 aprile con la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, come svelato da TvBlog. La data iniziale sarebbe dovuta essere lunedì 10 aprile, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, ma considerando che è il lunedì di Pasquetta gli autori – temendo un più basso pubblico televisivo – hanno deciso di posticipare di sette giorni.

L’esperienza in Honduras durerà 10 settimane ma a differenza dello scorso anno che sono state realizzate 20 puntate col raddoppio settimanale, quest’anno non sarebbe prevista nessuna doppia puntata. Almeno non inizialmente.

Ilary Blasi, chi sono i suoi nuovi naufraghi?

Ilary Blasi anche quest’anno realizzerà un’edizione de L’Isola dei Famosi “a coppie” come lo scorso anno e sono moltissimi i vip contattati e provinati. Da Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi a Samantha De Grenet con il figlio Brando Barbato. Spazio anche per Nathaly Caldonazzo con la figlia Mia Sangiuliano e le sorelle Vento, anche se quest’ultime – dopo la bocciatura al provino – si sarebbero messe a piangere.

Dagospia ha fatto anche il nome di Corinne Clery, di Marco Predolin e di Alessandro Cecchi Paone in coppia con il fidanzato Simone Antolini. Si parla poi dell’influencer LGBT+ Gian Maria Sainato e di Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina.

Non da escludere neanche Gegia con Memet, lui sta da tempo studiando italiano e lei è reduce dal GFVip.

Chi vi piacerebbe vedere in Honduras?