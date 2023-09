Ilary Blasi proprio come Belen Rodriguez e Barbara d’Urso sono tre conduttrici che dopo la morte di Silvio Berlusconi e la decisione di Pier Silvio Berlusconi di “cambiare rotta” in quel di Mediaset sono sparite dai radar.

Ma se da una parte sappiamo con certezza che a Barbara d’Urso non è stato rinnovato il contratto con Pomeriggio Cinque e che a Le Iene è stata preferita la giornalista Veronica Gentili a Belen Rodriguez, su Ilary Blasi è sempre stato detto poco. A far chiarezza sulla conduttrice romana-de-Roma è stato Giuseppe Candela con un articolo su Dagospia.

“Ilary Blasi cacciata da Mediaset”. La notizia circola da settimane, complice l’assenza di un programma in palinsesto con la sua conduzione nella stagione autunnale. La campagna, cavalcata con forza anche da testate di primo piano, in realtà assume toni più netti e disastrosi rispetto alla realtà dei fatti. Ilary Blasi non è Barbara d’Urso e nemmeno Belen Rodriguez, non è un nome inviso all’azienda. Non era un nome nel mirino, non ha sbattuto la porta o fatto dichiarazioni fuori posto”.

Ilary Blasi, quale sarà il suo futuro in Mediaset: parla Dagospia

Insomma, quale sarà il suo futuro in quel di Mediaset?

“In realtà, come già spiegato da Pier Silvio Berlusconi, molto dipenderà dalla presenza dell’Isola dei Famosi in palinsesto a inizio 2024. Il reality tornerà con molta probabilità su Canale 5 e Ilary potrebbe essere ancora una volta alla conduzione. Se ne parlerà tra le parti, anche per vagliare altri progetti ma nessuna decisione, come si ripete da mesi, è stata presa. C’è chi scommette che Ilary Blasi continuerà ad essere un volto di Canale 5”.

Insomma, Ilary Blasi non è stata “cacciata” né è vero che “non è stata rinnovata”, ma è stata semplicemente messa in panchina non avendo programmi da condurre. Se L’Isola dei Famosi tornerà in onda nella prossima primavera (Mediaset ha acquistato altre due edizioni) allora forse tornerà a condurla, altrimenti saranno vagliate per lei altre ipotesi.