Durante una diretta Akash Kumar ha detto di non sapere chi sia Ilary Blasi: “Ma non è vero che ho rancore per Ilary. Se devo dire io non so nemmeno chi sia lei. Perché se non fosse la moglie di Francesco Totti io non saprei nemmeno chi sia. Penso che Totti sia un grande uomo, un capitano e lo stimo. A chi mi critica dico, andate voi a fare la metà di quello che ho fatto io che faccio moda da quando avevo 6 anni“. Il bel modello veronese la scorsa settimana ha anche risposto ad una battuta che la conduttrice de L’Isola ha fatto sul suo conto.

Ieri sera Akash è finalmente arrivato in studio a L’Isola dei Famosi e ‘la moglie di Totti’ si è tolta un sassolino dalle scarpe: “Ciao Akash, come va? Benvenuto. Io sono Ilary Blasi, perché mi sa che non mi conoscevi tanto, quindi ho deciso di ripresentarmi. L’Isola dei Famosi ti ha cambiato? Sei un nuovo Akash ora? Allora me devo ripresentare. Sono sempre Ilary Blasi“. Kumar in studio si è mostrato sorridente e non ha replicato stizzito alle battute della presentatrice.

“Ciao Akash benvenuto, io sono Ilary Blasi perché mi sa che non mi conoscevi tanto” 💥#isola pic.twitter.com/MFjN9tqdoT — Carmelona5 (@Carmelona5) April 12, 2021

Sei un nuovo akash? E allora me devo ripresenta so sempre Ilary Blasi”#isola pic.twitter.com/eI9j4aHvQ3 — isola out of context (@oocisola) April 12, 2021

La storia di Akash dopo la presentazione di Ilary Blasi.

Dopo aver parlato con la conduttrice ed aver avuto una breve discussione con Tommaso Zorzi, l’ex naufrago ha pubblicato una storia particolare in cui ha detto: “L’ho asfaltati“. Non so a chi si riferisca, ma dico solo che Akash avrebbe meritato 15/20 minuti di confronto con gli opinionisti e la presentatrice.