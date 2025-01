Ilary Blasi provoca Mediaset: ‘Bastian è un falso’

Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista in vista dell’uscita della serie Netflix “Ilary”, che racconta la sua vita dopo la separazione da Francesco Totti. Durante la chiacchierata con il settimanale Chi, ha chiarito i suoi rapporti con Mediaset. Si era diffusa la voce che Pier Silvio Berlusconi l’avesse messa da parte, revocandole la conduzione de L’Isola dei Famosi e La Talpa, ma Blasi ha spiegato che è stata lei a rifiutare queste opportunità per cercare nuovi stimoli professionali. Ha dichiarato che è importante sentirsi entusiasmare dai progetti e che spesso rifiuta proposte a cui non si sente affezionata.

Blasi ha anche affrontato le voci su una presunta crisi della sua amicizia con Silvia Toffanin, smentendo categoricamente tali notizie. La conduttrice ha quindi parlato del suo nuovo compagno, Bastian Muller, con cui da tempo si narra avesse instaurato una relazione. Inizialmente considerata una storia “combinata” per far ingelosire Totti, Blasi ha scherzato dicendo che la loro relazione era solo un “fake” e che si incontravano solo per farsi fotografare.

Ilary ha svelato anche dettagli sul loro primo incontro, avvenuto negli Stati Uniti, dove una cartomante le aveva predetto che avrebbe incontrato l’uomo della sua vita. I due si sono conosciuti poco prima del volo di ritorno, quando Muller le ha chiesto come si chiamasse per seguirla su Instagram. Blasi ha aggiunto che Muller, non sapendo chi fosse, era inesperto riguardo la sua fama in Italia.

Blasi ha condiviso anche che Muller si è mostrato felice di parlare tedesco, e ha rivelato che lui la fa sentire unica. Nonostante i pregiudizi sui tedeschi, ha descritto Bastian come molto romantico, addirittura più di lei. La serie “Ilary” si propone quindi di mostrare un aspetto autentico della conduttrice, narrando la sua nuova vita e raccontando la sua storia d’amore senza farsi influenzare da eventi passati. In sintesi, attraverso l’intervista e la serie, Ilary Blasi si propone di mettere in luce la propria evoluzione personale e professionale dopo il cambiamento della sua vita.