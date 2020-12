Ilary Blasi in attesa dalla sua Isola dei Famosi sta conducendo il suo format web ‘Fashion or Trashion‘. Durante l’ultima puntata la conduttrice e i suoi ospiti hanno commentato i look di Barbara d’Urso. La moglie di Totti ha anche fatto una breve imitazione di Carmelita, citando i suoi famosissimi ‘picchi di share’.

“Grazie, perché abbiamo uno share altissimo, picchi di un milione, ma d’altra parte era prevedibile. Questo visto il nostro vasto pubblico, che va dai fan di mia sorella ai truccatori daltonici. Questa puntata è dedicata all’archeologia, sì, perché parleremo di look datati che durante la pandemia sono ritornati ad essere in auge. Infatti il titolo è ‘look si salvi chi può’. Dalla prossima star non abbiamo scampo, non possiamo salvarci perché lei invade tutti i giorni le nostre case e si tratta di Barbara Carmelita d’Urso. Ragazzi vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto. Dopo Barbara parliamo di un’altra regina della tv italiana, Queen Mary”.

Quando manca Ilary, non vedo l’ora di godermela a L’Isola, già mi immagino: “Kikò, Chicco, com’è che ti chiami? Daje te l’ex di Tina, buttate dall’elicottero e non fa storie che s’è già fatta na certa. Forza vola di sotto e avanti il prossimo. Simona Grandi è già arrivata? Regia?“.

Quando mi chiedono perché mi manca Ilary Blasi: #GFVIP pic.twitter.com/gSK0YyAfte — 🐍DANI🐍MTR STAN (@danitrash77) December 10, 2020

Io vivo per Fashion or Trashion di Ilary Blasi su Instagram — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) December 10, 2020

Ilary Blasi e la frecciatina ad alcuni “vipponi” del GF Vip 5.

“C’è un altro fenomeno che movimenta il web. Questo è partito come un programma tv ed è diventata una maratona, parlo del GF Vip. Lo show ci fa conoscere da vicino la vita di alcuni personaggi famosi, mentre per alcuni bisogna cercare chi sono su Google”.