Ilary Blasi perde la conduzione de L’Isola dei Famosi e ottiene quella di Battiti Live

Ilary Blasi ha perso la conduzione de L’Isola dei Famosi e ha ottenuto quella di Battiti Live. Una retrocessione che in realtà è mascherata da promozione, dato che per la prima volta lo show musicale non andrà in onda su Italia 1, ma su Canale 5. A rivelarlo è stato questa mattina TvBlog.

“Cosa farà Ilary Blasi? Resterà ancora a Mediaset o andrà altrove? Ebbene, secondo le voci che circolano nei corridoi di Cologno Monzese e che abbiamo avuto modo di captare, Ilary Blasi resterà a Mediaset e conquisterà la conduzione di un programma musicale già noto al pubblico delle reti del biscione” – si legge sul portale televisivo – “Ilary Blasi dovrebbe condurre infatti l’edizione 2024 di Battiti Live, il celebre programma musicale estivo andato in onda finora su Italia 1. Diciamo finora perché a quanto ci risulta l’edizione 2024 di Battiti Live dovrebbe essere promossa su Canale 5. Un cambiamento dunque che non sarà solo di rete, ma anche di conduzione con l’approdo di Ilary Blasi sul palcoscenico di questo prestigioso spettacolo musicale prodotto dal Gruppo Norba ed in onda anche su Radio e Tele Norba”.

La notizia è stata confermata in un secondo momento da Pier Silvio Berlusconi in persona durante una conferenza stampa tenuta all’ora di pranzo.

“Ilary rimane con noi, ci piace a iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro”. Aggiunge poi: “E quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi”.

Intrattenimento puro? E la mente vola subito a EuroGames e Star In The Star, programmi di intrattenimento che la conduttrice ha presentato – con scarso successo – rispettivamente nel 2019 e nel 2021.