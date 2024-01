Ilary Blasi: "Non riconosco più Francesco Totti"

“Non riconosco più il mio Francesco”. Ilary Blasi, ospite oggi a Verissimo, risponde alle domande sul rapporto con Francesco Totti dopo la separazione. “Non siamo più una famiglia standard, ma la porta è sempre aperta come ho detto ai miei figli e a lui. Saremo sempre genitori, bisogna abituarsi a questa nuova realtà. Ho invitato Francesco a cena”, dice la conduttrice. “Spero di trovare un equilibrio in questa nuova situazione, con una famiglia ‘allargata’. Io mi adeguo, mi adatto…”, aggiunge. “Come vedo Francesco? Non lo riconosco più, non è più il mio Francesco. Punto? Punto”. Si parla del libro ‘Che stupida’, in uscita in libreria per ripercorrere anche la storia con l’ex calciatore. “Gli auguro di essere felice”, dice Blasi. Totti leggerà il libro? “Francesco che legge un libro?”, risponde sorridendo.