Ilary Blasi non smette di stupire i suoi fan attraverso le anticipazioni del proprio libro che uscirà il 31 gennaio. La versione scritta del documentario pubblicato negli scorsi mesi ha ormai preso forma e sono tante le persone che la seguono che non vedono l’ora di acquistarlo.

È pronta così la pubblicazione di “Unica”? Niente affatto. “Che stupida”, il libro della nota conduttrice che, subito dopo la fine della sua relazione con Francesco Totti ha iniziato a svelare importanti retroscena in merito al suo matrimonio.

Come promesso Ilary è pronta a lasciare tutti a bocca aperta con sorprendenti e inaspettate verità rimaste private fino ad ora. A confermare gli scoop del libro anche la giornalista Francesca Barra che, presenterà il libro il 31 gennaio a Milano.

Ilary Blasi, nel suo libro un retroscena su Francesco Totti: La soffiata e i dettagli

A rivelare dettagli importanti su quello che conterrà il libro è la stessa giornalista ospite a “La vita in diretta” che, si è lasciata andare ad delle piccole anticipazioni del tutto sorprendenti.

Quest’ultima ha così rivelato: “Non so nulla di Francesco Totti al Festival di Sanremo. So solo che devo presentare il libro di Ilary, per il resto non so altro. Per raccontare tutto posso tornare. Però per il momento posso dirvi che c’è una bomba dentro. Sì, una bomba”.

“’ho letto tutto e ho rintracciato la sua stessa identica modalità di comunicare. Poi non sono il suo ufficio stampa, la devo solo presentare da giornalista imparziale. A proposito della bomba magari se Totti sarà a Sanremo potrà rispondere a quello che ha scritto Ilary. Sul libro posso dire che resterete stupiti” termina Francesca Barra.

Questo ha così creato nelle ultime ore grande scalpore e curiosità tra i fan della nota conduttrice che, non vedono l’ora di acquistare il libro in uscita.