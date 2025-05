Ilary Blasi nel mirino dei social dopo la chiusura di The Couple

Ilary Blasi è finita al centro delle critiche sui social dopo la chiusura anticipata del reality show “The Couple”. Il programma ha chiuso i battenti l’8 marzo 2025, a causa di un clamoroso flop di ascolti, con il share sceso al 7,65%. Mediaset ha deciso di donare il montepremi di un milione di euro in beneficenza all’ospedale pediatrico Giannini Gaslini di Genova, ma la conduttrice non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, scatenando reazioni negative da parte degli utenti online.

Dopo aver rimosso ogni riferimento a “The Couple” dai suoi social, Ilary ha scelto di mantenere il silenzio, postando soltanto foto delle sue vacanze al lago, presumibilmente con il suo compagno Bastian Müller, presso la lussuosa Villa D’Este. Questo atteggiamento ha suscitato indignazione, con molti che l’hanno accusata di non assumersi responsabilità per il fallimento del programma. La situazione ha generato dibattito, e non si esclude che Ilary possa finalmente commentare la questione nel prossimo futuro.

La chiusura anticipata di “The Couple” è stata vista come una scelta strategica per favorire una nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, condotta da Veronica Gentili. Nonostante il gesto di solidarietà legato alla donazione, il destino di “The Couple” resterà impresso nella memoria come uno dei più grandi insuccessi di Ilary Blasi.

Sintesi AI da StraNotizie.it – Fonte: www.libero.it