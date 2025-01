Ilary Blasi: L’invito a Totti e la confessione su Bastian

Ilary Blasi, ancora in fase di separazione da Francesco Totti, è pronta a tornare in onda su Netflix a partire dal 9 gennaio con la nuova docuserie "Ilary", considerata il seguito di "Unica". In un’intervista a La Repubblica, la conduttrice ha parlato apertamente della sua vita, inclusi i temi delicati legati alla separazione e alla sua nuova relazione con Bastian Muller.

Riguardo al suo divorzio, Ilary ha dichiarato che, sebbene non sia una bella esperienza, lo guarda come una "seconda chance", esprimendo rammarico principalmente nei confronti dei figli. Ha sorpreso tutti affermando: "Aspetto ancora Francesco per una spaghettata con i ragazzi, sarebbe carino", evidenziando una speranza di riunione familiare.

Parlando del suo nuovo compagno, Bastian, Ilary ha detto di lui che è "romantico" e "fisico", in contrapposizione al suo carattere più riservato. Si sono incontrati in un lounge all’aeroporto, e sin dall’inizio, Bastian è stato catapultato nel suo mondo mediatico. Ilary ha anche accennato a come il passare del tempo la preoccupi, dicendo: "Me rode er c**o", e riflettendo sul suo compimento dei 44 anni ad aprile, raccontando di come immagina il futuro con i nipoti, pur evidenziando di voler continuare a vivere la propria vita in maniera autonoma.

Infine, Ilary ha affrontato le voci di un presunto allontanamento da Silvia Toffanin, sua amica di lunga data, legato a scelte lavorative. Ha smentito le speculazioni con una battuta, affermando che si sentono spesso senza parlare di lavoro. Per quanto riguarda i suoi progetti futuri, ha dichiarato di non essere "bulimica di televisione" e preferire di ricevere proposte che la appassionino, rivelando che il cinema la intriga, ma che teme che un’eccessiva esposizione televisiva possa non essere positiva per lei.