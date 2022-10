Ilary Blasi, l’investigatore privato tira una frecciatina all’avvocato: il drama si infittisce

Il settimanale Nuovo lo ha etichettato come “l’investigatore privato arruolato da Ilary Blasi” e quando il giornale è uscito e la notizia si è estesa a macchia d’olio l’avvocato della conduttrice è intervenuto per smentire.

“La notizia è semplicemente falsa. Ilary Blasi, infatti: non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti; non ha mai incontrato il Signor Denti per conferirgli un incarico, non ha mai incaricato il Signor Denti, tantomeno per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista; non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito”.

Smentita che è andata in qualche modo ad intaccare anche il lavoro dei giornalisti del settimanale che hanno lavorato all’intervista.

A distanza di giorni anche l’investigatore privato ha detto la sua, smentendo a sua volta il suo coinvolgimento con l’affaire Blasi. Lo ha fatto con una nota stampa inviata a FanPage.

“Tengo a precisare che ho provveduto a smentire prontamente le illazioni circa il mio presunto coinvolgimento nella vicenda Francesco Totti-Ilary Blasi, rilasciando una dichiarazione a mezzo Adnkronos, già in data 19 settembre 2022, qualche ora dopo la divulgazione delle prime notizie a riguardo, pubblicate da numerose testate giornalistiche, tra cui IlTempo.it e LiberoQuotidiano.it come da link in calce.Sono impegnatissimo con il lavoro e non ho il tempo materiale né sono avvezzo ad autocelebrarmi, ricercando e leggendo notizie che mi riguardano, per poter produrre smentita ogni qualvolta che la stampa e i media scrivono qualcosa su di me.

Se avessi bisogno di pubblicità, proprio come qualcuno ha insinuato, allora sì che lo farei, cavalcando l’onda, ma non è un modus operandi che appartiene alla mia professionalità. Perché l’Avvocato Simeone che, fino a venerdì 13 ottobre, non ha mai smentito articolo alcuno, nonostante sino ad ora, ne siano usciti a bizzeffe e di ogni tipologia, ha deciso di intervenire solo adesso, dopo più di un mese?Concludo asserendo che un caso di corna, seppur eccellente visto che coinvolge Francesco Totti e Ilary Blasi, è per me inezia, un lavoro dozzinale e poco importante; inoltre, non me ne sarei mai vantato!”