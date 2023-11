Ilary Blasi, le lacrime per Totti nel trailer di 'Unica' su Netflix – Video

“Non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni avesse fatto una cosa del genere”. Ilary Blasi si racconta su Netflix con ‘Unica’, che parla per la prima volta dell’addio a Francesco Totti. Voce rotta nel trailer quando il racconto si sposta dal primo incontro con l’ex capitano della Roma all’inizio della crisi: “A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì, un disastro“. “A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?”. Infine le lacrime: “Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere”.