Ieri notte Akash Kumar ha fatto una serie di dirette Instagram in cui ha detto di tutto. Tra le tante cose il modello ha lanciato una shade bislacca ad Ilary Blasi dicendo che se non fosse perché è la moglie di Francesco Totti non la consocerebbe.

“No io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Torri Francesco io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo. Ma questo modo avrò di, em no zio io sono un top model, fatele voi sei sfilate campagne a New York e a Londra. Fatele voi quando sei anni fai le Benetton fatele. […] Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla d’Urso a prendersi 2 soldi, ma io non li conosco. (ha trascritto biccy.it) Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca. E voi maschi che dite che non faccio nulla, fate la metà delle cose che ho fatto io! Lo so ragazzi che sono troppo bello, mi avevano detto di restare a New York e non tornare in Italia”.

L’ex naufrago ha anche spiegato perché non ha accettato di restare su Parsite Island: “Io non volevo fare gli inciuci capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei rimasto, ma non mi interessa non stavo bene con me stesso lì dentro. Mi stavano arrivando attacchi di panico e non stavo bene mentalmente. Quindi se non vi piaccio a me va bene così, a me non cambia nulla. (riporta biccy.it) Ragazzi vi stanno prendendo per i fondelli, ma davvero. Ecco perché tanti giovani vedono Netflix, Prime e Sky, perché la tv fa schifo, non c’è un programma decente. Cosa insegniamo ai nostri figli? Ditemi cosa“.

Ilary Blasi e i saludi/shade ad Akash.

