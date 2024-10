Ilary Blasi, la sua reazione al “tradimento di Totti con Noemi Bocchi”

Ieri è emerso un gossip riguardante Francesco Totti, attualmente fidanzato con Noemi Bocchi, il quale avrebbe avviato una relazione con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. I paparazzi li hanno fotografati mentre entravano separatamente nello stesso hotel di Roma. Oggi, durante il programma Pomeriggio 5, il direttore della rivista Gente, Umberto Brindani, ha ribadito la questione, menzionando anche Ilary Blasi, ex moglie di Totti.

Brindani ha sottolineato che non si tratta di una semplice indiscrezione, poiché esistono fotografie che mostrano Jacobelli entrare in un hotel, seguita poco dopo da Totti. I due sarebbero rimasti all’interno per circa un’ora e mezza, uscendo separatamente. Quando il direttore ha contattato la giornalista per confermare la situazione, ella, fra tentennamenti e imbarazzo, ha ammesso la relazione, rispondendo affermativamente alla domanda se ci fosse una storia tra loro. Brindani ha inoltre menzionato la possibilità che Totti abbia riferito a Noemi di aver preso un caffè con Jacobelli mentre erano a Miami.

Per quanto riguarda la reazione di Ilary Blasi al gossip, un servizio di Pomeriggio 5 ha rivelato che la conduttrice di Battiti Live ha preso la notizia con ironia, pubblicando delle storie divertenti su Instagram riguardo allo spettacolo di Paolo Camilli. Brindani ha aggiunto che in passato, quando aveva pubblicato notizie simili riguardanti Totti e Flavia Vento, Ilary si era dimostrata molto arrabbiata. Tuttavia, stavolta sembra affrontare la situazione con più leggerezza, ridendo del pettegolezzo.

Ad oggi, però, Ilary Blasi non ha rilasciato alcun commento ufficiale su questa nuova indiscrezione. La situazione sembra quindi complicata e interessante, alimentando ulteriormente il gossip attorno alla figura di Totti e delle sue relazioni, sia passate che presenti. La storia di Totti e Jacobelli ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media, in attesa di ulteriori sviluppi.