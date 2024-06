Ilary Blasi: la raccomandazione a Tony Effe che riguarda sua figlia Chanel

Ilary Blasi è tornata ad essere “la” Ilary Blasi che tutti abbiamo imparato a conoscere al Grande Fratello Vip quando, dal secondo blocco pubblicitario in poi, si toglieva le scarpe perché le facevano male i piedi e buttava tutto in caciara. E lo sta facendo anche a Battiti Live fra incomprensioni con gli autori e battute con i cantanti.

Anche nella data di Molfetta che è stata registrata ieri sera la conduttrice ha dato il meglio di sé quando, salutando Tony Effe e Gaia, ha fatto una raccomandazione al trapper con tanto di dito puntato. “Siete troppo carini! Tony, guarda che è venuta mia figlia Chanel, è dietro le quinte“. “L’ho vista” ha risposto lui un po’ perplesso. “Hai fatto la foto? Mi raccomando eh!“, ha chiuso lei. Tony ha garantito di aver fatto la foto ma al momento né lui né Chanel l’hanno pubblicata sui social.

Tonyyyyu guarda che è vvvvvenuta mia figlia Chanel è qui dietro le quinte hai fatto la foto mi raccomando ehhh Che regina Ilary è sempre lei #BattitiLive pic.twitter.com/qzbhIvdH1H — __ i🌵 (@i_buona) June 22, 2024

Ilary, la battuta con Irama

Fra i top moment della Blasi a Battiti Live anche la presentazione fatta ad Irama: “Benvenuto! Come stai? Abbiamo sentito che tu in questo brano metti insieme, mischi, le sonorità orchestrali e quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio, perché chiaramente io di ste cose non ce capisco nulla e me l’hanno scritto. Quindi è vera o no sta cosa?“.

“Correggimi se sbaglio perchè io chiaramente non ce capisco nulla e me l’hanno scritto” #BattitiLive pic.twitter.com/Ms7ojpPVVT — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) June 21, 2024

Ovviamente non a tutti piace questa conduzione ‘caciarona’ di Ilary Blasi, ma è il suo tratto distintivo e in un programma musicale estivo come Battiti Live penso sia perfetta. Insomma, non conoscerà nessuno di quelli che annuncia sul palco, ma che importa? A me dei sorrisi li strappa sempre.