Ilary Blasi, la confessione dell’attore: “Prima di Francesco Totti baciava me”

Dopo la notizia della separazione da Francesco Totti, il nome di Ilary Blasi occupa costantemente il centro del gossip. Nel corso delle ultime ore la conduttrice è tornata ad occupare il centro dei principali giornali di cronaca rosa in seguito alla rivelazione fatta da un noto attore. Scopriamo insieme cosa è successo.

In seguito ad un’intervista rilasciata al giornale ‘Di Più’, Antonio Cantarutti ha fatto una rivelazione sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi. L’attore ha lavorato al fianco di Ilary negli anni ’90 e al giornale ha ribadito che tra loro spesso ci sono stati dei baci, ovviamente per lavoro.

A riguardo, queste sono state le parole dell’attore:

Per farsi conoscere e anche per sbarcare il lunario si è sottoposta a provini e servizi fotografici. A partire dall’adolescenza lavorare nei fotoromanzi per lei fu un impegno costante […] Vedrai quanta strada farà nello spettacolo, mi dicevano le truccatrici e le parrucchiere. Tutti dicevano che sapeva quello che voleva, che aveva le idee chiare.