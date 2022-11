Ilary Blasi, la conduttrice ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

Da quando è stata annunciata la loro separazione dopo più di 17 anni d’amore, Ilary Blasi e Francesco Totti sono diventati i personaggi più chiacchierati di quest’ultimo periodo. Mentre l’ex calciatore ha iniziato la sua nuova vita insieme a Noemi Bocchi, pare che la conduttrice abbia trovato un nuovo amore: scopriamo insieme chi è.

Nel corso delle ultime ore il nome di Ilary Blasi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il settimanale ‘Chi’ ha infatti lanciato un vero e proprio scoop. Stando al noto settimanale, pare che la conduttrice dell’Isola dei Famosi abbia un nuovo amore.

Dopo la sofferenza causata dalla separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha ritrovato finalmente la serenità. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha infatti condiviso alcuni scatti che ritraggono la conduttrice dell’Isola dei Famosi insieme ad un altro uomo.

Chi è Bastian, il nuovo compagno di Ilary Blasi

Stando a quando condiviso dal giornale ‘Chi’, il nuovo compagno di Ilary Blasi si chiama Bastian. Anche se non se ne conosce il cognome, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che l’uomo è un noto imprenditore tedesco. Ma il gossip su Ilary Blasi e sul suo nuovo compagno non finisce qui.

Stando infatti a quanto rivelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che la conduttrice dell’Isola dei Famosi e il suo nuovo compagno abbiano passato la notte in un lussuoso hotel di Zurigo, nel dettaglio in una suite che costa 1600 euro a notte. Sono state molte le voci in circolazione riguardo la nuova vita sentimentale di Ilary Blasi ed oggi sembra essere arrivata la conferma della frequentazione con Bastian.

Al momento la diretta interessata non ha confermato né smentito il gossip in circolazione. Ilary ha dunque preferito mantenere il silenzio di fronte a questa vicenda che sta facendo molto chiacchierare i giornali di gossip.