Ilary Blasi in montagna con Chiara Ferragni. “È tornata ad essere felice in amore”

Saint Moritz non è mai stata così affollata come in questi giorni, tant’è che pure Ilary Blasi e Chiara Ferragni si sono incontrate. Del loro incontro in montagna esiste però solo una foto (tra l’altro pubblicata da una terza persona), dato che né la conduttrice né l’imprenditrice hanno mostrato niente sui loro profili Instagram. E questo è molto strano, possiamo pensarlo?

Nella foto Ilary sfoggia un sorriso rilassato e questo perché – secondo una sua amica che avrebbe parlato col settimanale DiPiù – sarebbe per lei un momento molto felice nonostante da Francesco Totti [in merito alla sua storia con Noemi Bocchi, ndr] “Si aspettava più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian“.

E proprio in merito a Bastian (“un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte”), l’amica di Ilary Blasi ha aggiunto:

“È tornata ad essere felice in amore. Al suo fianco c’è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore. Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto. Sfrutta ogni momento libero per dedicarsi a Bastian (che vive a Francoforte) e sta già progettando il Capodanno con lui in una località esotica, lontano da tutto e da tutti”