Ilary Blasi in furia: le stoccate di Spalletti infiammano!

Ilary Blasi, nota conduttrice Mediaset, ha recentemente manifestato il proprio disappunto per le dichiarazioni di Luciano Spalletti, ex allenatore della Roma e attuale commissario tecnico della Nazionale. La tensione tra i due risale al 2016, ma è riemersa a seguito della pubblicazione del libro di Spalletti, “Il Paradiso esiste… ma quanta fatica”.

Nel libro, Spalletti si riferisce a Ilary chiamandola “una donna piccola” e la accusa di essersi comportata in modo “arrogante” nei confronti del suo rapporto con Francesco Totti, ex marito della presentatrice. Secondo Dagospia, queste parole hanno colto di sorpresa Ilary, che non ha apprezzato il tono della critica e avrebbe reagito con rabbia.

La conduttrice sta affrontando un periodo complicato, non solo a causa del difficile divorzio da Totti, ma anche per il flop del suo programma “The Couple”. Tuttavia, nella sua vita sentimentale le cose sembrano andare meglio, dato che la sua relazione con Bastian Muller sarebbe solida, con un recente regalo di un anello di fidanzamento.

Il confronto tra Blasi e Spalletti promette di continuare a tenere banco, alla luce del loro passato di battute e frecciatine. La situazione potrebbe svilupparsi ulteriormente, vista la storia di “scambi di vedute” tra i due.

Fonte: www.biccy.it