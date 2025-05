Ilary Blasi furiosa: il misterioso legame con l’ex Totti

Ilary Blasi ha reagito negativamente alle affermazioni di Luciano Spalletti nel suo libro "Il Paradiso esiste… ma quanta fatica". Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha descritto la conduttrice come "colpevole" di essersi intromessa nel suo complicato rapporto con Francesco Totti, definendola una "donna piccola" e criticando il suo comportamento "arrogante e maleducato". Secondo il settimanale Oggi, Blasi è particolarmente infuriata, vivendo un periodo complicato dopo il flop del reality show The Couple, chiuso in anticipo con il milione di euro in palio devoluto in beneficenza.

Nonostante le difficoltà professionali, la conduttrice sta attraversando un momento positivo nella vita privata grazie al fidanzato Bastian Müller, che ha fatto la proposta di matrimonio sul Lago di Como. Tuttavia, Ilary deve ancora affrontare le complicazioni del suo divorzio con Francesco Totti. Recentemente, sembra ci sia stata una tregua tra i due, favorita dalla figlia Chanel. Blasi si prepara a tornare alla conduzione di Battiti Live questa estate, sfidando Carlo Conti e Andrea Delogu alla guida di Tim Summer Hits.

