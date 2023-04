Ilary Blasi, “Federica Panicucci dovrebbe prendere il suo posto”: la reazione di Cecchi Paone

Ilary Blasi conduce per il terzo anno consecutivo L’Isola dei Famosi passata in quel di Mediaset dal 2015. Una lettrice di NuovoTv, però, vedrebbe molto meglio al suo posto Federica Panicucci che “darebbe il meglio di sé”.

A rispondere alla lettera della lettrice è stato nientemeno che Alessandro Cecchi Paone, che su NuovoTv cura proprio la posta dei lettori. Ovviamente Cecchi Power, che da lì a poco sarebbe partito per l’Honduras, ha dato una risposta politicamente corretta.

“Non capisco e non accetto questa smania di contrapporre personaggi e star, come fosse un gioco crudele a eliminazione. C’è posto per tutti, come in questo caso. Posso testimoniare che tutte e due sono al posto giusto e nel loro ruolo”.