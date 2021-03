La maledizione di Zia Mara ha colpito ancora. Ieri sera a L’Isola dei Famosi non appena è stato eliminato Akash Kumar, Tommaso Zorzi si è quasi lasciato sfuggire l’esistenza di Parasite Island, ma è stato fermato in tempo da Ilary Blasi.

Pochi minuti dopo la gaffe di Zorzi, è toccato lo stesso destino alla conduttrice, che dopo una prova ha nominato l’isola di Fariba e Ubaldo davanti a tutti i naufraghi: “La tua vita tra i Rafinados è durata davvero poco. Proprio come Ferdinando su paradise Island“.

Questo è stato forse il momento più divertente di una puntata un po’ fiacca, che non ha regalato grandi perle trash.

Brando, la tua vita fra i Rafinados è durata breve, come Ferdinando sull’Isola Para😳🤭 #Isola pic.twitter.com/PkAV93fTLF — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 22, 2021

Ilary Blasi e i ‘cari saluti’ ad Akash Kumar.

Nonostante Fariba abbia fatto di tutto per convincerlo, Akash ha deciso di abbandonare il gioco e di non restare su Parasite Island. Il modello ha spiegato di aver già vinto la sua Isola (dopo 6 giorni?). Kumar ha confessato alla presentatrice di aver accettato questa avventura per mettersi alla prova e non per altro. Ilary Blasi quindi ha tagliato corto ed è entrata in pieno mood ‘salutame a soreta’.

“No, mi dispiace perché tu volevi fare quest’Isola. Noi abbiamo scelto te e dato spazio a te invece che a qualcun altro, che magari l’avrebbe fatta più volentieri e sicuramente meglio di te. Chiaramente non posso obbligarti. Quindi decidi di rimanere o di andare? Ok perfetto, prendi il sacchetto e torna in Italia. Ciao Akas”.

Mancava giusto un ‘e qui lo show, quando inizia e quando finisce, lo decido io! Ti ho detto tutto, quello che sei tutta Italia lo ha capito. Ciao, buona vita! Chiudetemi il collegamento’.