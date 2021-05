Ilary Blasi è molto amata dal pubblico soprattutto per i suoi momenti ironici. Quando non segue il gobbo la conduttrice dà il meglio sé e dimostra di essere un’adorabile “caciarona”. Ieri sera la presentatrice de L’Isola dei Famosi ha fatto una bella gaffe, uno scivolone degno di Zia Mara e del suo: “Belen che ne pensi di tua sorella Cecilia che sta sull’altra isola segreta?“.

Dopo un “problema tecnico” con una delle prove, la scaletta è stata cambiata improvvisamente per dare tempo agli addetti in Honduras di rimontare un attrezzo. La padrona di casa per continuare ad intrattenere il pubblico si è collegata con Beatrice su Playa Imboscatissima. Dopo qualche minuto Ilary Blasi è tornata alle prese con la prova di Valentina Persia e Rosaria Cannavò, ma quest’ultima dopo soli 15 secondi ha mollato ed è finita piena di fango addosso. E proprio in quel momento la conduttrice è sbottata facendo uno spoiler: “A Rosaria ma ce lo potevi dì prima che duravi 5 secondi! Semo andati prima in pubblicità e poi su Playa Imboscatissima e tu chiudi tutto subito“.

Per fortuna sembra che i naufraghi non abbiano capito (oppure hanno fatto finta di nulla). Una cosa però è certa: Ilary Blasi ha rubato a Mara Venier lo scettro di Miglior Spoileratrice.

“Siamo andati su Playa Imboscadissima” Ilary che fa spoiler come una Mara qualsiasi 😂 #Isola pic.twitter.com/DGVSuOEaU9 — Alessandro Pincelli (@Alepincelli) May 10, 2021

“‘Scusa Rosaria o potevi dì prima: avemo mandato a pubblicità, semo andati a playa imboscadissima e sei durata 2 secondi”

PLAYA IMBOSCADISSIMA SPOILER #isola #tommasozorzi pic.twitter.com/hrFgrdzUHC — Mario 🎬📺 (@Mariolino_22) May 10, 2021

Ilary Blasi non è nuova agli spoiler.

In una delle prime puntate del reality di Canale 5 la conduttrice ha rischiato di svelare a tutti i naufraghi l’esistenza di Parasite Island.