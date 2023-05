Ilary Blasi fa una gaffe a L’Isola e battibecca con Alvin: “Fatte na risata”

Durante la quinta puntata de L’Isola dei Famosi Fiore Argento ha dichiarato di voler abbandonare il gioco dopo il suo infortunio al piede. Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Enrico Papi dallo studio hanno convinto la naufraga a rimanere in Honduras almeno un’altra settimana: “Sono molto provata. Per me non sono stati giorni facili. Non so cosa fare. Mi dispiace andare via, però non sto bene qua è dura davvero. Ok resto fino a lunedì allora“.

Arrivato il momento delle nomination, Fiore ha nominato Andrea Locicero e la conduttrice ha fatto una gaffe rivelando alla naufraga qualcosa che non avrebbe dovuto sapere: “Ah quindi hai nominato Andrea, il primo uomo di stasera“. Appena si è accorta dello spoiler Ilary Blasi si è portata la mano sulla bocca e poi si è messa a ridere.

Ilary Blasi e il botta e risposta con Alvin: “Fatti una risata”.

Subito dopo aver nominato Andrea, Fiore Argento ha dichiarato che sarebbe tornata a Milano: “Tanto presto ci vediamo che torno“. La presentatrice sorpresa ha subito risposto alla concorrente: “Ma come? Hai detto che restavi. Dai ci vediamo lunedì e poi decidi. Lunedì a Milano? No ci vediamo in collegamento. Ormai hai detto di sì e quindi ci vediamo lunedì ciao Fiore“.

Alvin ha preso la parola difendendo Fiore: “Vedi? Prima quando vi spiegavo che stare qui non è facile intendevo questo. Lei non sta bene e non potete capire com’è la situazione qua. Non è che non volevo che restasse, ma stando qui posso capire Fiore meglio“.

La Blasi ha risposto: “Ma dai Alvin e fatte na risata. Lì ci sono 40 gradi? E allora qui piove dai che è l’una di notte e sono stanca. Non te ce mette pure te. Stasera male male ve lo dico“.

Tutto così surreale e meraviglioso, ringraziamo Alvin e Ilary per i loro botta e risposta.