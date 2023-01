Ilary Blasi fa sul serio con Bastian: il gesto inaspettato ha sorpreso tutti

Sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Stando a quanto emerso, in questi giorni la conduttrice dell’Isola dei Famosi e il suo nuovo compagno si stanno godendo una rilassante vacanza sulle montagne delle Dolomiti. La coppia, però, non è sola. Insieme a loro si trovano anche le sorelle della Blasi la quale ha già provveduto alle opportune presentazioni in famiglia.

Dopo il polverone mediatico in cui è stata coinvolta a causa della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi sembra aver ritrovato la serenità al fianco dell’imprenditore tedesco Bastian Muller. La coppia si trova in Trentino dove, insieme alla famiglia di lei e ad alcuni amici, sta trascorrendo una meravigliosa vacanza.

Gli scatti social che circolano in questi giorni dimostrano che Bastian Muller è entrato a far parte della famiglia di Ilary Blasi. La conduttrice e il suo nuovo compagno, infatti, si sono concessi qualche giorni di relax nelle montagne del Trentino dove si trovano insieme alla sorella di Ilary, Silvia, e a suo marito.

Stando agli scatti circolanti sul web, pare che Bastian si sia perfettamente integrato nella famiglia della conduttrice. Il cognato di Ilary, infatti, ha condiviso una foto di gruppo in cui l’uomo sembra essere felice e sorride davanti all’obiettivo al fianco del suo nuovo amore.

Chi è Bastian Muller, conosciamo meglio il nuovo compagno di Ilary Blasi

Bastian Muller è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati delle ultime settimane. L’uomo è un imprenditore tedesco che fa coppia fissa con la conduttrice dell’Isola dei Famosi da prima di Natale.

Stando a quanto emerso sul web, il nuovo compagno di Ilary Blasi lavora nell’azienda di famiglia, un’azienda che si occupa di perforazione di pozzi profondi. Oltre a ciò, Bastian Muller è socio di una società che si occupa di pubblicità digitale e che ha sede a Wachtersback, che si trova a circa 50 km da Francoforte.