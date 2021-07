C’è un vuoto di due anni nel lungo curriculum di Ilary Blasi perché archiviato Eurogames (era il 2019) è tornata in tv al timone de L’Isola dei Famosi solo qualche mese fa. Una pausa voluta e desiderata proprio dalla conduttrice che era reduce da tre edizioni del Grande Fratello Vip e dagli appuntamenti estivi di Balalaika e Summer Festival.

“Quando Francesco Totti ha smesso di giocare abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo”. – ha dichiarato Ilary Blasi al settimanale F. – “Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri. […] Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”.

Ilary Blasi tuttavia non ha mai preso in considerazione l’idea di smettere di lavorare e fare la bella vita come “moglie di”.

“Mai. Anche per poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo”.

Ilary Blasi: il sogno di un ritorno sul palco del Festival di Sanremo

Ilary Blasi per ventidue puntate a L’Isola dei Famosi ha ripetuto lo slogan “liberi di sognare” ed a forza di dirlo ha iniziato a sognare davvero dato che, fra le pagine de Il Fatto Quotidiano, ha confessato che le piacerebbe alzare l’asticella e che non disdegnerebbe di condurre il Festival di Sanremo.

“Se sogno un ritorno al Festival di Sanremo? Sì, sogno come tutti. La speranza di tornarci con un ruolo più importante c’è, Sanremo è sempre Sanremo“.