Ilary Blasi, ecco la cifra da capogiro chiesta a Francesco Totti per gli alimenti

Da quando hanno annunciato dopo circa 20 anni d’amore, Francesco Totti e Ilary Blasi sono diventanti i personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. Sono moltissimi i retroscena che ogni giorno trapelano e in questi giorni sono stati rivelati alcuni dettagli che non sono di certo passati inosservati agli amanti del gossip. Secondo le indiscrezioni, pare che la conduttrice avrebbe chiesto al suo ex marito una cifra da capogiro per il mantenimento suo e quello dei suoi figli.

Ormai è guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la coppia finirà presto in tribunale. Il motivo? Ilary avrebbe richiesto al suo ex marito una cifra stratosferica per gli alimenti. Per questo motivo Francesco Totti avrebbe rifiutato.

Stando alle indiscrezioni, pare che la showgirl avrebbe chiesto al suo ex marito una cifra di 20mila euro solo per sé. A questa cifra si aggiungono i soldi destinati al mantenimento dei loro figli. In questo caso la cifra si aggira intorno ai 18mila euro.

Se le richieste della conduttrice dell’Isola dei Famosi venissero accolte, Francesco Totti dovrebbe pagare una cifra pari a più di 37mila euro al mese. Ma pare che l’ex calciatore non sia per niente d’accordo ad accettare la proposta della sua ex moglie. Il motivo? Ilary Blasi lavora e guadagna bene.

Tali informazioni sono state divulgate da il giornale ‘Corriere della Sera’. Il quotidiano svela inoltre che Francesco Totti, dopo aver detto categoricamente no alla proposta della sua ex moglie, avrebbe offerto una cifra pari a 7mila euro, destinata al mantenimento dei tre figli.