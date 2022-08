Prosegue la prima estate senza Francesco Totti dopo quasi 20 anni per Ilary Blasi. Se l’ex capitano della Roma dopo l’annuncio della separazione si è trincerato in un silenzio postando molto poco sui social e limitando di molto le uscite pubbliche, Ilary invece ha deciso di tornare molto attiva sui social.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi sta immortalando tutta la sua estate su Instagram. Prima è partita per la Tanzania con i figli. Poi a Sabaudia nella villa di famiglia prima di salire sulle Dolomiti. Per Ferragosto ha deciso invece di recarsi nelle terre d’origine dei suoi genitori, tra Cagli e Frontone, nelle Marche.

Fonte: Instagram

Qualche giorno di relax lontano dai riflettori e dal caos della città in compagnia della sorella Melory. Come documentato da lei stessa nelle storie di Instagram per Ilary passeggiata alle bancarelle, un saluto a nonna Marcella ma anche foto con qualche abitante della zona che l’ha riconosciuta in strada.

Ilary è apparsa molto tranquilla e spensierata mentre sorseggia un caffè vista colline marchigiane.

Fino a qualche giorno fa si trovava sulle Dolomiti in vacanza sul lago di Brailes. Inizialmente nessun indizio social lasciava presagire con chi fosse in vacanza. Poi sono comparsi i suoi figli che l’hanno accompagnata nella frescura delle Alpi dopo il caldo della Tanzania.

Intanto si alimenta il gossip anche sul misterioso uomo che sarebbe il destinatario dei famosi messaggini scoperti da Totti sul cellulare di Ilary. Secondo le ultime notizie date da Dagospia e Corriere della Sera, ci sarebbe un’amicizia particolare tra Ilary e Cristiano Iovino, vecchia conoscenza del gossip nostrano per esser stato l’ex fidanzato di Giulia De Lellis e Zoe Cristofori.

Per Totti invece non è ancora arrivato il momento dell’ufficializzazione della relazione con Noemi Bocchi. Tra i due ci sarebbe un patto su quando uscire definitivamente allo scoperto.