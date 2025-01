Ilary Blasi e Silvia Toffanin: chiarimenti su un possibile litigio?

Nella puntata di “Verissimo” del 19 gennaio 2025, Ilary Blasi è ospite di Silvia Toffanin per discutere della sua vita attuale e della serie Netflix “Ilary”. La serie esplora la vita della Blasi dopo la separazione da Francesco Totti. Durante l’intervista, le due ex letterine affrontano anche voci di presunti attriti tra di loro, ridendo insieme. Toffanin chiede a Ilary: “Ma quindi, io e te abbiamo litigato?”, a cui l’ospite risponde con ironia: “Ma sì, ma non vedi, c’ho pure i graffi che mi hai lasciato”. In questo modo, smentiscono con umorismo i rumors, sottolineando il loro legame rimasto intatto.

Ilary parla anche della sua voglia di viaggiare e invita Toffanin a unirsi a lei, dimostrando un’amicizia ancora forte. Un tema centrale dell’intervista è il nuovo compagno di Ilary, Bastian Muller, che viene introdotto nella serie. Toffanin sottolinea l’importanza di Bastian, menzionando che alcuni non credevano nemmeno alla sua esistenza. Ilary risponde scherzando che lui è “affittato”. Durante la conversazione, si nota un leggero imbarazzo di Ilary quando si parla di Bastian, ma lei riesce a raccontare con entusiasmo: “Comunque ti saluta, ha detto che vuole conoscerti… sono volati questi due anni insieme”.

Inoltre, parla del supporto fondamentale della sua famiglia in un periodo delicato, affermando che nei momenti di fragilità si rifugia tra i suoi cari. La conduttrice evidenzia così il significato della famiglia come un rifugio sicuro. Infine, Ilary condivide un aneddoto su sua nonna Marcella, che ha compiuto 93 anni e sta riscuotendo una grande attenzione sui social. Racconta con affetto di come la nonna sia molto attiva e amata, sottolineando il legame intergenerazionale che li unisce. L’intervista si conclude quindi con toni leggeri e affettuosi, celebrando le relazioni familiari e le amicizie.