Ilary Blasi e l’anello di fidanzamento

Ilary Blasi è nuovamente al centro dell’attenzione per il suo bellissimo anello, che le è stato regalato da Bastian Muller. Recentemente, l’ex moglie di Francesco Totti ha condiviso una foto su Instagram in cui indossa il gioiello mentre si trova in vacanza a Cortina D’Ampezzo con il suo nuovo compagno.

La coppia sta trascorrendo le ultime giornate natalizie insieme e si sta avvicinando al nuovo anno. L’anello di Ilary è tornato a essere al centro dell’attenzione dopo che la conduttrice lo ha sfoggiato in una foto condivisa sulle Storie di Instagram. Questo ha fatto pensare che la proposta di matrimonio sia arrivata davvero, anche se ufficialmente non è stata confermata.

Secondo alcune voci, il matrimonio potrebbe avvenire presto, addirittura nel 2026. Sono stati rivelati dettagli sulla data e il numero degli invitati alle nozze, anche se la cerimonia non si svolgerà a Roma. La conduttrice deve ancora affrontare l’udienza per il divorzio, fissata a fine marzo 2026, prima di poter procedere con le nozze.

Nel frattempo, la coppia sta godendosi le vacanze a Cortina D’Ampezzo, tra balli e brindisi, in totale serenità. Inoltre, ci sono voci che riguardano un possibile ritorno di Ilary Blasi nella prima serata di Canale 5, precisamente al Grande Fratello Vip. I telespettatori stanno cercando di indovinare chi potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini, che si è autosospeso dai progetti Mediaset.