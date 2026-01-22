7.4 C
Ilary Blasi e il suo futuro in Mediaset

Ilary Blasi torna a parlare della sua posizione in casa Mediaset, senza citare direttamente il Grande Fratello, deludendo un po’ le aspettative del pubblico. Tuttavia, potrebbe esserci comunque la possibilità di rivederla al timone del reality show, attualmente nella bufera.

In una nuova intervista, la Blasi dichiara che la televisione rappresenta il suo “grande amore” e conferma che sarà al timone del programma estivo Battiti Live, smentendo le voci che vedevano Samira Lui prendere il suo posto. La conduttrice ricorda di avere un contratto con Mediaset, segno che continuerà a lavorare nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi.

Ilary Blasi esprime il desiderio di vivere nuove avventure, come condurre giochi o quiz, citando programmi come La Ruota della Fortuna e ricordando Mike Bongiorno e Corrado. Non sembra avere intenzione di tornare al timone di un reality show, dopo l’esperienza non positiva con The Couple, che è stato un flop per Mediaset e per la stessa Blasi. Il pubblico dovrà attendere per scoprire chi condurrà il Grande Fratello, se i piani alti dell’azienda decideranno di mandare in onda la nuova edizione.

