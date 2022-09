Ilary Blasi e Francesco Totti, svelati i loro guadagni milionari e la cifra chiesta per il mantenimento

Ilary Blasi e Francesco Totti sono due milionari e questa non è ovviamente una notizia. Lavorano da sempre in televisione e nel mondo dello sport e nel corso di questi decenni hanno messo da parte moltissimi soldi e fatto altrettanti investimenti andati bene.

Solo lei, grazie a L’Isola dei Famosi, si è messa in saccoccia due milioni di euro netti; mentre lui in tutta la sua carriera calcistica avrebbe intascato 84 milioni di euro. Cifre spifferate dal Corriere della Sera che ha fatto i conti in tasca all’ex coppia. Oltre i guadagni ci sono anche le proprietà: l’abitazione all’Eur dove entrambi vivono da separati in casa vale 10 milioni di euro, la villa a Sabaudia 3 milioni. Poi ci sono le macchine, i Rolex, le borse..

Ilary Blasi e Francesco Totti: è guerra all’ultimo euro

E sarebbero proprio i soldi a rendere difficile la separazione. Sempre secondo il Corriere della Sera, Ilary Blasi avrebbe richiesto all’ex marito un mantenimento totale di circa 40 mila euro mensili. Più precisamente 37.500 euro, divisi in: 20 mila euro per sé, 5 mila e 800 euro per ogni singolo figlio. A tale richiesta l’ex Pupone si sarebbe sentito preso in giro e avrebbe risposto di essere disposto a dare come mantenimento solo 7 mila euro da destinare ai figli e niente per lei.

“La conduttrice dell’Isola dei Famosi, per firmare una consensuale, avrebbe chiesto sostanziosi alimenti: 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per la bellezza di 37 mila e 500 in tutto, prendere o lasciare. L’iconico numero 10 giallorosso invece le avrebbe proposto zero (sì, zero) euro per lei (visto che guadagna molto bene) e 7 mila mensili per i ragazzi. Cifre troppo clamorosamente distanti per poter trovare un ipotetico compromesso a metà strada”.

Sul tavolo degli scambi anche la celebre collezione di Rolex di Francesco Totti (ora in possesso a Ilary Blasi) e la collezione di borse Dior, Chanel e Gucci della conduttrice (ora in possesso a lui).

Se non fosse tutto tristemente vero, sarebbe tremendamente divertente.